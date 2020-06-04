وزير الأوقاف ينهي خدمة مؤذن بمديرية كفر الشيخ
كتب - محمود مصطفى:
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الخميس، إنهاء خدمة هشام عبد الحليم علي حسن الأحول، مؤذن بمديرية كفر الشيخ، بناء على المذكرة التي رفعها مدير المديرية.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الخميس، أن إنهاء خدمة المؤذن جاء بناء على بناء مذكرة الشيخ سعد الفقي مدير مديرية كفر الشيخ، وتأشيرة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، وكيل أول الوزارة
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