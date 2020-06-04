مطار القاهرة يستقبل 600 مصريا من العالقين بلبنان

كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس، ثلاث رحلات استثنائية بشركتي مصر للطيران وإير كايرو، وعلى متنها 600 مصريا من العالقين بالعاصمة اللبنانية "بيروت"، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد .

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن رحلات شركة مصر للطيران واير كايرو وصلت المطار قادمة من بيروت وعلى متنهم 600 مصريا، وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" على كافة الركاب القادمين على الرحلات داخل صالات الوصول، فور وصولهم والسماح لهم بالمغادرة إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي، بعد إلغاء الحجر الصحي الإجباري بمناطق تحددها الدولة.

وكانت وزارة الطيران المدني أعلنت أول أمس الثلاثاء، عن تنظيم 7 رحلات جوية استثنائية علي مدار 3 ايام متتالية لإجلاء 1400 مواطن مصرى من بيروت، وإعادتهم إلى أرض الوطن، بعد أن فتحت السفارة المصرية في بيروت، الباب أمام المواطنين المصريين لتقديم طلبات العودة إلى الوطن، وتلقت السفارة طلبات العودة إلى البلاد، وتم اتخاذ الاجراءات والتنسيق مع باقي الجهات العاملة في لجنة عودة المصريين بالخارج.