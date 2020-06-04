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"الإسلام في مواجهة الشدائد والنوازل".. موضوع خطبة الجمعة بالجامع الأزهر غدا

06:27 م الخميس 04 يونيو 2020
"الإسلام في مواجهة الشدائد والنوازل".. موضوع خطبة الجمعة بالجامع الأزهر غدا

الأزهر الشريف

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الأزهر الشريف، إقامة صلاة الجمعة، غدا بالجامع الأزهر بحضور أئمة الجامع والعاملين به بدون حضور جمهور، مع اتباع الإجراءات الاحترازية للحماية من وباء كورونا.

وأوضح الأزهر الشريف أن خطبة الجمعة المقبلة يلقيها الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، عن «الإسلام في مواجهة النوازل والشدائد»، وستبث الخطبة على شاشات التلفزيون وصفحات الأزهر الشريف في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.

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الأزهر الشريف صلاة الجمعة خطبة الجمعة أحمد عمر هاشم هيئة كبار العلماء الإنترنت

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