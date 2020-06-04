"الإسلام في مواجهة الشدائد والنوازل".. موضوع خطبة الجمعة بالجامع الأزهر غدا
كتب - محمود مصطفى:
أعلن الأزهر الشريف، إقامة صلاة الجمعة، غدا بالجامع الأزهر بحضور أئمة الجامع والعاملين به بدون حضور جمهور، مع اتباع الإجراءات الاحترازية للحماية من وباء كورونا.
وأوضح الأزهر الشريف أن خطبة الجمعة المقبلة يلقيها الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، عن «الإسلام في مواجهة النوازل والشدائد»، وستبث الخطبة على شاشات التلفزيون وصفحات الأزهر الشريف في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.
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