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عدسة مصراوي ترصد التزام المواطنين بارتداء الكمامات في شوارع القاهرة

06:02 م الخميس 04 يونيو 2020
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كتب- أحمد عبدالمنعم تصوير نادر نبيل:

حرص المواطنون على ارتداء الكمامات أثناء سيرهم في الشوارع وسط القاهرة، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ورصدت عدسة "مصراوي" حركة المواطنين في شوارع القاهرة، ومدى التزامهم بارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات فيما بينهم.

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