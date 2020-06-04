عدسة مصراوي ترصد التزام المواطنين بارتداء الكمامات في شوارع القاهرة

الري: الانتهاء من إنارة المسرح المكشوف بمتحف النيل لتحويله إلى مركز

استعدادًا لاستقبال النزلاء.. "كونراد القاهرة" يواصل أعمال التعقيم

كتب- أحمد عبدالمنعم تصوير نادر نبيل:

حرص المواطنون على ارتداء الكمامات أثناء سيرهم في الشوارع وسط القاهرة، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ورصدت عدسة "مصراوي" حركة المواطنين في شوارع القاهرة، ومدى التزامهم بارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات فيما بينهم.