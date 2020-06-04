عدسة مصراوي ترصد التزام المواطنين بارتداء الكمامات في شوارع القاهرة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
-
عرض 13 صورة
كتب- أحمد عبدالمنعم تصوير نادر نبيل:
حرص المواطنون على ارتداء الكمامات أثناء سيرهم في الشوارع وسط القاهرة، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
ورصدت عدسة "مصراوي" حركة المواطنين في شوارع القاهرة، ومدى التزامهم بارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات فيما بينهم.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
28615
عدد المصابين
-
7350
عدد المتعافين
-
1088
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
6390085
عدد المصابين
-
2771048
عدد المتعافين
-
383226
عدد الوفيات
إعلان