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الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية تنعى وزير الأوقاف الأسبق: تميز بالعلم والقدوة

05:55 م الخميس 04 يونيو 2020
الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية تنعى وزير الأوقاف الأسبق: تميز بالعلم والقدوة

الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي

كتب - محمود مصطفى:

نعت الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية بسويسرا في بيان لها اليوم الخميس، الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وزير الأوقاف الأسبق، نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الذي وافته المنية أمس الأربعاء عن عمر ناهز الـ76 عاما.

وقال الشيخ مهاجرى زيان، رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية في بيانه:" تناهي إلى أسماعنا بكل خشوع فقدان حصن من حصون الأمة الإسلامية، بوفاة الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، وزير الأوقاف الأسبق، والذي يعد قيمة وقامة علمية أزهرية كبيرة تتميز بالعلم والقدوة"

وأعرب رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية عن خالص تعازيه لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وللأمة الإسلامية ولعائلة الفقيد وكل تلامذته ومحبيه من أبناء الجاليه الإسلامية بأوروبا، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

محمد عبد الفضيل القوصي الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية الأزهر الشريف وزارة الأوقاف

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