إصابة مستشار وزيرة الصحة بفيروس "كورونا"
كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور شريف وديع مستشار وزيرة الصحة لشؤون الرعاية العاجلة، إنه أصيب بفيروس "كورونا المستجد" قبل أيام، ويخضع للعزل الصحي في الوقت الراهن.
وأضاف وديع لـ"مصراوي"، اليوم الخميس، أن حالته مستقرة حالياً ولا يزال يتلقى البروتوكول العلاجي الذي حددته وزارة الصحة، متمنياً أن يتعافى خلال الأيام المقبلة ليعود إلى العمل مرة أخرى للتصدي لجائحة "كورونا".
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