"رفع سعر رغيف العيش وإلغاء الأوراق النقدية".. الحكومة ترد على 12 شائعة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات، 12 شائعة، وتم التواصل مع الوزارات والجهات المعنية لتوضيح حقيقتها.

وتضمنت الشائعات رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدايةً من العام المالي الجديد، وارتفاع أسعار السلع الغذائية بالأسواق نتيجة لقلة الكميات المعروضة منها.

كما شملت توقف العمل بمشروع محطة الضبعة النووية بسبب أزمة فيروس كورونا، وكذلك وجود أزمة في محصول البطاطس بالأسواق ونقص شديد في العملات المعدنية، وإلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو المقبل.

وجاءت الشائعات كالتالي:-

"المركزي" يحسم الجدل بشأن إلغاء التعامل بالأوراق النقدية بداية من يوليو

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو المقبل في ظل أزمة فيروس كورونا، غير صحيح.

وأوضح البنك المركزي، استمرار التعامل بجميع الأوراق النقدية المتداولة حالياً بالأسواق دون إلغاء، بالتزامن مع تفعيل طرق الدفع الإلكتروني بكافة المؤسسات والمصالح الحكومية، مُشدداً على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الجمهورية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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الحكومة تنفي منشورًا بشأن غرامات مخالفة قرارات مواجهة كورونا

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إجراءات قانونية وغرامات مالية مغايرة لما أعلنه مجلس الوزراء من عقوبات لمخالفي تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، غير صحيح.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الخميس: تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً يتضمن إجراءات قانونية وغرامات مالية مغايرة لما أعلنه مجلس الوزراء من عقوبات لمخالفي تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء تماماً.

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الحكومة ترد على أنباء زيادة أسعار السلع بسبب قلة المعروض

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالأسواق نتيجة لقلة الكميات المعروضة منها، غير صحيح.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الخميس: تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالأسواق نتيجة لقلة الكميات المعروضة منها، وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت التموين، أنه لا صحة لارتفاع أسعار أي من السلع الغذائية بالأسواق نتيجة لقلة الكميات المعروضة منها، مُوضحةً استقرار أسعار كافة السلع الغذائية خلال الفترة الحالية، وأن المخزون الاستراتيجي منها يكفي لعدة أشهر قادمة.

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الحكومة تحسم الجدل حول زيادة أسعار الخبز بداية من العام المقبل

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدايةً من العام المالي الجديد، غير صحيح.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الخميس: تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدايةً من العام المالي الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء.

وأكدت التموين، أنه لا توجد أي نية للمساس بسعر رغيف الخبز المدعم مهما زادت تكلفة إنتاجه، مُوضحةً استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ 5 قروش فقط، وأن الموازنة العامة الجديدة 2020/2021 ستتحمل فارق التكلفة بين سعر البيع وبين سعر الإنتاج الحقيقي، وذلك في إطار دعم محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.

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الحكومة توضح حقيقة تحصيل مبالغ مالية من مصابي كورونا

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحصيل المستشفيات الحكومية مبالغ مالية من مصابي فيروس كورونا مقابل العلاج، غير صحيح.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الخميس، إنه تم التواصل مع وزارة الصحة والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لتحصيل المستشفيات الحكومية أي مبالغ مالية من مصابي فيروس كورونا مقابل العلاج، وأن كافة خدمات الرعاية الطبية اللازمة لجميع مصابي فيروس كورونا تقدم مجاناً داخل جميع المستشفيات الحكومية التي تم تفعيل تلك الخدمة الطبية بها، وذلك في إطار حرص الوزارة على القيام بدورها للتصدي لأزمة انتشار فيروس كورونا.

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الحكومة تكشف حقيقة صرف أدوية بروتوكول علاج كورونا بجميع الصيدليات

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صرف أدوية البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا بجميع الصيدليات على مستوى الجمهورية، غير صحيح.

وأكدت أنه لا صحة للتصريح بصرف أدوية البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا بأي من الصيدليات على مستوى الجمهورية، موضحةً أن وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المنوط بها صرف البروتوكول العلاجي، إما من خلال الأدوية التي تقدمها لمرضى فيروس كورونا خلال فترة الحجر الصحي في المستشفيات، أو من خلال إرسال حقائب الأدوية اللازمة إلى المنازل لمرضى فيروس كورونا أثناء العزل المنزلي.

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أذاع أخبارًا كاذبة حول كورونا.. الحكومة تصدر بيانًا بشأن شخص انتحل صفة مدير مستشفى

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانًا بشأن تداول منشورات ورسائل مسجلة على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص ينتحل صفة مدير إحدى المستشفيات ويشيع أخباراً كاذبة ومعلومات زائفة عن موقف التعامل مع فيروس كورونا في مصر.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن الشخص صاحب تلك المنشورات والرسائل المسجلة غير تابع للوزارة تماماً.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الخميس: تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي منشورات ورسائل مسجلة على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص ينتحل صفة مدير إحدى المستشفيات ويشيع أخباراً كاذبة ومعلومات زائفة عن موقف التعامل مع فيروس كورونا في مصر.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن الشخص صاحب تلك المنشورات والرسائل المسجلة غير تابع للوزارة تماماً، وأن تلك المنشورات والتسجيلات مزيفة وغير حقيقية، مُشددةً على أن كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بفيروس كورونا يتم إعلانها عبر المنصات الرسمية للوزارة، سواء من خلال موقعها الإلكتروني، أو عبر حساباتها الرسمية على كافة مواقع التواصل الاجتماعي.

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الحكومة تنفي توقف العمل بمحطة الضبعة النووية بسبب كورونا

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أم ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن توقف العمل بمشروع محطة الضبعة النووية بسبب أزمة فيروس كورونا، غير صحيح.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الخميس: تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن توقف العمل بمشروع محطة الضبعة النووية بسبب أزمة فيروس كورونا، وتواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة الكهرباء، أنه لا صحة لتوقف العمل بمشروع محطة الضبعة النووية بسبب أزمة فيروس كورونا، مُشددةً على استمرار العمل بالمشروع وفقاً للجداول الزمنية المقررة مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بموقع المشروع للحفاظ على سلامة كافة العاملين والمتواجدين فيه.

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الحكومة ترد على مزاعم وجود أزمة في محصول البطاطس

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن وجود أزمة في محصول البطاطس بالأسواق، غير صحيح.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الخميس: تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن وجود أزمة في محصول البطاطس بالأسواق، وتم التواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الزراعة، أنه لا صحة لوجود أي أزمات في محصول البطاطس بالأسواق، مُشددةً على أن المخزون الاستراتيجي لمحصول البطاطس مطمئن ويكفي احتياجات السوق المحلي لمدة 6 أشهر، مُشيرةً إلى أنه تم تصدير نحو 700 ألف طن خلال عام 2019.

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الحكومة تحسم الجدل حول عقد اختبارات قدرات لطلاب الثانوية كبديل للامتحانات

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تردد من أنباء بشأن عقد اختبارات قدرات لطلاب الثانوية العامة كبديل للامتحانات النهائية.

وأوضح المركز، في تقرير توضيح الحقائق، اليوم الخميس، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت التعليم، أنه لا صحة لعقد اختبارات قدرات لطلاب الثانوية العامة كبديل للامتحانات النهائية، وأن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية المُعلنة مسبقاً، حيث من المقرر أن تبدأ في 21 يونيو 2020 وتستمر حتى 21 يوليو، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب وكافة أعضاء المنظومة التعليمية.

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الحكومة تكشف حقيقة وجود نقص شديد في العملات المعدنية بالأسواق

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن نقص شديد في العملات المعدنية "الفكة" بالأسواق، غير صحيح.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الخميس: تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن نقص شديد في العملات المعدنية "الفكة" بالأسواق، وتم التواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لوجود أي نقص في العملات المعدنية "الفكة" بالأسواق، مُوضحةً توافر العملات المعدنية بجميع فئاتها بالأسواق، مُشيرةً إلى أنه اعتبارًا من أول يناير الماضي تمت زيادة الطاقة الإنتاجية من العملات المعدنية بنسبة 50% ليصل إجمالي الإنتاج إلى 30 مليون جنيه شهريًا، وذلك تيسيراً على المواطنين وتجنب أى اختناقات أو أزمات

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الحكومة تنفي تغريم أصحاب السيارات الملاكي بسبب عدم ارتداء الكمامات

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تغريم المواطنين حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة داخل السيارات الخاصة، غير صحيح.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الخميس: انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تغريم المواطنين حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة داخل السيارات الخاصة، وتواصل المركز مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لتغريم المواطنين حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة داخل سياراتهم الخاصة، مُوضحةً أن عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدي السيارات الخاصة أو من يتواجدون داخلها.

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