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التموين: استلام 3.3 مليون طن قمح محلي منذ بدء التوريد

03:48 م الخميس 04 يونيو 2020
التموين: استلام 3.3 مليون طن قمح محلي منذ بدء التوريد

الدكتور على المصيلحى

كتب- محمد سامي:

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من غرفة العمليات المركزية لمتابعة التوريد بديوان عام الوزارة يفيد بأنه قد تم استلام 3.3 مليون طن من محصول القمح المحلي منذ فتح باب التوريد في 15 إبريل 2020.

وأكد المصيلحي، استمرار عملية توريد القمح المحلي وذلك في كافة لجان ومواقع الاستلام بكافة محافظات الجمهورية.

وشدد المصيلحي، على استمرار عمل غرفة عمليات متابعة توريد القمح المحلية موسم 2020 بديوان عام وزارة التموين مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة عمليات توريد الأقماح المحلية.

علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وزارة التموين والتجارة الداخلية

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