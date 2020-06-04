استعدادًا لاستقبال النزلاء.. "كونراد القاهرة" يواصل أعمال التعقيم والتطهير ضد كورونا "صور"
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كتب- محمد نصار:
تصوير- أحمد جمعة:
يواصل فندق كونراد القاهرة، عمليات التعقيم والتطهير المستمرة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك استعدادا لاستقبال النزلاء عقب منحه رخصة السلامة للتشغيل من قبل وزارة السياحة والآثار.
أعلنت وزارة السياحة والآثار أن أعداد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، حتى الآن وصلت إلى 99 فندقًا.
ويأتي ذلك بعد استيفاء كافة ضوابط السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، للسماح للفنادق الراغبة في التشغيل باستقبال النزلاء.
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