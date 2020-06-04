الصحة: تسهيل استقبال الأجانب واللاجئين لإجراء فحوصات كورونا
كتب- أحمد جمعة:
وجه الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، بالتشديد على المستشفيات لتسهيل استقبال وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لحالات الاشتباه و مصابي فيروس كورونا من الأجانب المقيمين واللاجئين و ملتمسي اللجوء على الأراضي المصرية.
جاء ذلك في خطاب لـ"حسني"، حصل مصراوي على نسخة منه، موجه إلى رؤساء هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والتأمين الصحي، والمؤسسة العلاجية، والطب العلاجي، ووكلاء الوزارة بجميع المحافظات.
وأوضح مساعد وزيرة الصحة، في الخطاب أنه ورد العديد من الشكاوى الخاصة في هذا الشأن، ويجب التنبيه بتلافي تلك الأمور وتسهيل إجراءات استقبال وفحص وتحويل تلك الحالات.
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