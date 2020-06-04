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الصحة تكشف شروط التبرع ببلازما المتعافين من كورونا

02:23 م الخميس 04 يونيو 2020
الصحة تكشف شروط التبرع ببلازما المتعافين من كورونا

بلازما الدم

كتب - أحمد جمعة:

كشفت الدكتورة جيهان العسال، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة عين شمس وعضو اللجنة العليا لبروتوكولات علاج فيروس كورونا عن أهم شروط التبرع بالبلازما للمتعافين من فيروس كورونا.

وقالت العسال في مؤتمر عبر الإنترنت مساء أمس، أنه يجب أن يكون مر على الشفاء فترة من أسبوعين إلى ٣ أسابيع، وأن تكون نتيجة التحليل سلبية من وجود الفيروس، كما يجب أن يكون المتبرع خالٍ من الأمراض التي تمنع التبرع سواء أمراض فيروسات سي وبي والايدز، كما يتم استبعاد السيدات الحوامل من التبرع.

وأوضحت أنه تؤخذ العينة من دم المتبرع وتفصل البلازما ويحصل المريض بفيروس كورونا علي وحدتين من البلازما بينهم ١٢ ساعة، مؤكدة أنها حققت نتائج علاج جيدة.

بلازما الدم بلازما المتعافين من كورونا الدكتورة جيهان العسال وزارة الصحة فيروس كورونا

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