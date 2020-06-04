الحكومة تكشف حقيقة وجود نقص شديد في العملات المعدنية بالأسواق

كتب- محمد غايات:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن نقص شديد في العملات المعدنية "الفكة" بالأسواق، غير صحيح.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الخميس: تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن نقص شديد في العملات المعدنية "الفكة" بالأسواق، وتم التواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لوجود أي نقص في العملات المعدنية "الفكة" بالأسواق، مُوضحةً توافر العملات المعدنية بجميع فئاتها بالأسواق، مُشيرةً إلى أنه اعتبارًا من أول يناير الماضي تمت زيادة الطاقة الإنتاجية من العملات المعدنية بنسبة 50% ليصل إجمالي الإنتاج إلى 30 مليون جنيه شهريًا، وذلك تيسيراً على المواطنين وتجنب أى اختناقات أو أزمات بالأسواق.

وفي سياق متصل، لم تتأثر خطوط إنتاج العملات المعدنية المساعدة بمصلحة "الخزانة وسك العملة" بتخفيض عدد العاملين في إطار التدابير الوقائية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد حيث إنها تعمل بشكل آلي، والتدخل البشري محدود ويقتصر على الصيانة والرقابة فقط، كما أن هناك التزامًا كاملًا بالإجراءات الاحترازية بالمصلحة بما يحافظ على صحة العاملين والمواطنين، وقد تم تعليق العمل بإدارة المبيعات، ووقف بيع العملات التذكارية للجمهور، وتطهير كافة المباني والمنشآت وتوفير كمية من المطهرات، وأجهزة "كاشف للحرارة" للعاملين والمواطنين، واستخدام "الكارت عن بعد" فى التوقيع بدلاً من البصمة.

وناشدت جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام، وفي حال وجود أي استفسارات يمكن الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (mof.gov.eg).