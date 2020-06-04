الحكومة تكشف حقيقة صرف أدوية بروتوكول علاج كورونا بجميع الصيدليات

كتب- محمد غايات:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صرف أدوية البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا بجميع الصيدليات على مستوى الجمهورية، غير صحيح.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الخميس، إنه تم التواصل مع هيئة الدواء المصرية، والتي نفت صحة تلك الأنباء.

وأكدت أنه لا صحة للتصريح بصرف أدوية البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا بأي من الصيدليات على مستوى الجمهورية، موضحةً أن وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المنوط بها صرف البروتوكول العلاجي، إما من خلال الأدوية التي تقدمها لمرضى فيروس كورونا خلال فترة الحجر الصحي في المستشفيات، أو من خلال إرسال حقائب الأدوية اللازمة إلى المنازل لمرضى فيروس كورونا أثناء العزل المنزلي.

وفي سياق متصل، تم تحديث تطبيق "صحة مصر" لإضافة خدمة إمكانية التواصل بين وزارة الصحة ومصابي فيروس كورونا في العزل المنزلي، والتي تتيح من خلالها متابعة المريض داخل المنزل، إضافة إلى إرسال حقائب الأدوية اللازمة لمرضى فيروس كورونا، وتوصيلها إلى منازلهم أو الحصول عليها من أقرب وحدة صحية، وذلك بالنسبة للمرضى المحولين للعزل المنزلي عقب ظهور نتيجة التحاليل وثبوت إيجابيتها.

وتناشد الهيئة، جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.​