هاتفيًا.. وزير السياحة ونظيره الألماني يبحثان سبل التعاون بين البلدين

كتب- يوسف عفيفي:

أجرى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الدولة الألماني لشئون السياحة، توماس بارايس، حيث بحثا سبل التعاون بين البلدين في القطاع السياحي والاستعدادات والإجراءات الاحترازية في كلا الدولتين لاستئناف الحركة السياحية بينهما عند عودة الحركة السياحية بصفة منتظمة.

وتم التأكيد، خلال الاتصال، على التركيز على المقاصد السياحية المصرية ذات الأهمية للجانب الألماني وفي مقدمتها مدن البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى علم وغيرها من المقاصد السياحية الشاطئية والترفيهية والتي يتوجه بها أكثر من 90% من السائحين الألمان.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك استكمالا للاتصالات التليفونية مع نظرائه من وزراء السياحة في كبري الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.

وحرص وزير السياحة والآثار في بداية الحديث على تقديم عرض تفصيلي بضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية استعدادا لاستقبال السائحين والزائرين فور استئناف الحركة السياحية بصفة منتظمة، كما استعرض الجانب الألماني القواعد الخاصة باستئناف السياحة في ألمانيا وكذلك علي صعيد الاتحاد الاوروبي.

واتفق الجانبان على تكثيف التواصل على المستوى الفني بين ممثلي البلدين لضمان اتساق الضوابط المتعلقة باستئناف السياحة واستيفائها لكافة المتطلبات الألمانية والأوروبية والمصرية على السواء.