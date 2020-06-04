بالأسماء.. ننشر حركة المحليات الجديدة لسكرتيري العموم

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حركة المحليات الجديدة، اليوم الخميس، والتي تشمل 161 قيادة على مستوى المحافظات.

وتضمنت الحركة، تعيين كل من عبدالفتاح حمدي تمام عطيي، سكرتير عام البحر الأحمر، سكرتيرا عاما للإسكندرية، وأشرف مصطفى محمد إبراهيم، سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، سكرتيرا عاما لمطروح، وأشرف محمد حسنين موافي، سكرتير عام محافظة الأقصر، سكرتيرا عاما لمحافظة كفرالشيخ، وعبدالقادر عبدالخالق عبدالقادر النوري، سكرتير عام الفيوم، سكرتيرا عاما لمحافظة الدقهلية.

كما شملت ترقية نادر حنفي محمود عشماوي لمنصب سكرتير عام جنوب سيناء، وطارق عبدالعظيم محمد جبر لمنصب سكرتير عام محافظة السويس، وهشام أحمد علي شادي لمنصب سكرتير عام محافظة بني سويف، وتعيين محمد عبدالجليل محمد النجار، سكرتير عام أسيوط، سكرتيرا عاما لمحافظة المنيا، ومحمد محمود أبوغنيمة، سكرتير عام محافظة مطروح، سكرتيرا عاما لمحافظة الفيوم.

وشملت تعيين حسين أحمد كمال الجندي، سكرتير عام محافظة الشرقية، سكرتيرا عاما لمحافظة أسيوط، وحاتم زين العابدين البيه، رئيس مدينة ومركز المحلة الكبرى بالغربية، سكرتيرا عاما لمحافظة الوادي الجديد، واللواء محمد كمال البنداري، سكرتير عام محافظة كفرالشيخ، سكرتيرا عاما لمحافظة البحر الأحمر، ومحمد عبدالفتاح آدم عثمان، سكرتير عام محافظة المنيا، سكرتيرا عاما لمحافظة الأقصر.

كما تضمنت الحركة فيما يخص سكرتيري العموم، تعيين كل من هشام علي إبراهيم الطويل، رئيس مدينة ومركز أسيوط، في منصب سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر، وسيد محمود عبدالله، سكرتير عام مساعد الوادي الجديد، في منصب سكرتير عام مساعد الوادي الجديد، وطارق محمد إبراهيم الوراقي، تم ترقيته سكرتيرا عاما مساعدا بمحافظة سوهاج، وأيمن محمد رضا أبوالنجا، رئيس مدينة أسوان، تم تعيينه سكرتيرا عاما مساعدا بمحافظة أسوان، وحسام حموده أحمد تم ترقيته لسكرتير عام مساعد محافظة بني سويف، ومجدي محمد عبده الوصيف، رئيس حي شرق مدينة نصر، تم تعيينه سكرتيرا عاما مساعدا جنوب سيناء.

وشملت تعيين منال عطيه توفيق الغندور في منصب سكرتير عام مساعد الدقهلية ، وياسر فاروق حفناوي السيد في منصب سكرتير عام مساعد محافظة كفرالشيخ ، ونجوى أحمد عبدالرحمن العشيري، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، في منصب سكرتير عام مساعد الغربية، وعماد محمد أحمد يوسف، سكرتير عام مساعد أسوان، في منصب سكرتير عام مساعد المنوفية، ومحمد شوقي خليل بدر، في منصب سكرتير عام مساعد البحيرة، و خالد جمعة عبدالرحمن عطية، سكرتير عام مساعد القليوبية، في منصب سكرتير عام مساعد الإسكندرية، وهشام كمال عبد الرازق السيد خشبة، رئيس حي غرب القاهرة، في منصب سكرتير عام مساعد محافظة القليوبية، ومصطفى عبد العزيز إبراهيم الزيات، في منصب سكرتير عام مساعد محافظة القاهرة.