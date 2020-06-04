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الري: الانتهاء من إنارة المسرح المكشوف بمتحف النيل لتحويله إلى مركز ثقافي إفريقي

11:37 ص الخميس 04 يونيو 2020
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كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، الانتهاء من تحويل متحف النيل التابع لها بمحافظة أسوان إلى مركز ثقافي إفريقي، حيث تم الانتهاء من بناء مسرح روماني مكشوف كأحد مكونات المركز الثقافي الإفريقى بأسوان ليصبح إضافة حضارية وثقافية وفنية لوزارة الموارد المائية والري بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس: تم عمل التصميم المعماري والاستشاري للمسرح المكشوف وأعمال الكهرباء والإنارة ويتسع هذا المسرح إلى 2500 فرد ويطل على خزان أسوان للتمتع بالمظهر الجمالي للخزان ونهر النيل، وجرى تجهيزه بأعمال إنارة ديكورية فنية وفق أعلى معايير تصميمية تضيف لمسة جمالية لزوار المركز ومحافظة أسوان.

و كانت بعض سفارات الدول الإفريقية مثل (السودان - جنوب السودان – كينيا – أوغندا - المغرب – الكاميرون – ليسوتو – موزمبيق – إثيوبيا)، أهدت المركز بعض المقتنيات التي تمثل تراثها.​

وزارة الموارد المائية والري متحف النيل مركز ثقافي إفريقي

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