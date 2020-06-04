لا تعمل بشفافية.. برلمانية تخاطب "رايتس ووتش" بشأن موقفها من أحداث أمريكا

كتب- مصراوي:



خاطبت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، منظمة هيومن رايتس ووتش، بشأن عدم وضوح موقفها من الأحداث التي تجري بالولايات المتحدة الأمريكية.



وقالت النائبة، في بيان، اليوم الخميس، إن المنظمة حتى الآن صامتة عن الوضع في أمريكا رغم تفاقم الأزمة ووجود مشاهد كثيرة تثبت التعدي على حقوق الإنسان ومبادئ الإنسانية، مضيفة: المنظمة بصمتها تثبت أنها أداة دولية للضغط على دول بعينها ولا تعمل بشفافية وحياد إطلاقا.



وتابعت: في الدولة العربية تصدعنا هذه المنظمة بتقارير متتالية تنتقد حقوق الإنسان وتعتمد في تقاريرها على معلومات كاذبة وملفقة، وتستهدف من ذلك تشويه صورة الأنظمة الحاكمة دون أدلة يقينية.



وأوضحت أن موقف المنظمة مما يحدث في أمريكا أثبت بما لا يدع مجالًا للشك بأنها غير حيادية وموجه فقط ضد الأنظمة العربية لأغراض خبيثة.



وأكدت هالة أبوالسعد، أنها في خطابها لهذه المنظمة طالبت ببيان موقفها وتحركاتها من الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية، وتطرقت إلى دلالة صمتها حتى الآن.