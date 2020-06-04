وزير الإسكان يتابع تطوير منطقة سور مجرى العيون بمصر القديمة

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كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون بمصر القديمة، بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستشاري المشروع، ومسئولي شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون على مساحة 90 فدانا بمصر القديمة، حيث تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي والجسات الاسترشادية بالمشروع، بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ووجه الوزير، بسرعة البدء في تنفيذ الأعمال بالمشروع، ووضع برنامج زمنى محدد للتنفيذ، وإعداد دراسة للجراجات السطحية، والمداخل والمخارج بالمنطقة.

وأشار الوزير، إلى أنه تم مناقشة تفاصيل مخطط تطوير المنطقة ويشمل تنفيذ مطاعم، وكافيتريات، وبازارات سياحية، وفندق، ومسرح مفتوح، وغيرها، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى بالمشروع 16 فداناً.

وأضاف وزير الإسكان، أنه تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة بحيرة عين الصيرة، مؤكداً أن هناك اهتماماً كبيراً من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومتابعة دورية لمشروعات التطوير المختلفة بمحافظة القاهرة، والتي تُعد إنجازاً كبيراً في سبيل العودة بمدينة القاهرة لأداء دورها الثقافي والتاريخي، بالتزامن مع تنفيذ مراكز ريادة المال والأعمال كالعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها، ليُشكلا معاً مفهوم العاصمة الجديدة للدولة المصرية، القادرة على أداء جميع الأدوار والمهام بما يتماشى مع النهضة الاقتصادية والتنموية التى تشهدها الدولة فى الوقت الحالي.