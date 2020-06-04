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برلماني: لا داعي لتأجيل امتحانات الثانوية.. ونثق بقدرة الدولة على حماية الطلاب

11:09 ص الخميس 04 يونيو 2020
برلماني: لا داعي لتأجيل امتحانات الثانوية.. ونثق بقدرة الدولة على حماية الطلاب

النائب فايز بركات

كتب- مصراوي:

قال النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، إنه لا يؤيد دعوات إلغاء امتحانات الثانوية العامة والامتحانات بالسنوات النهائية بالجامعات واستبدالها بالامتحانات الإلكترونية المقرر عقدها بدءًا من الأول من أواخر يونيو المقبل؛ خوفًا من انتشار عدوى فيروس كورونا.

وأوضح "بركات"، في بيان، اليوم الخميس، أنه يثق في كافة الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لعقد الامتحان بشكل يحقق الآمن للطلاب وعدم الإضرار بهم صحيًا أو تربويًا بالرغم من زيادة إصابات كورونا.

وأشار إلى أن حرص الدولة المصرية والوزارات المعنية على تطبيق خريطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد في كافة الأعمال التي تقوم بها الوزارة حاليا يعد عاملا مطمئنا ومهمًا في إطار الاستعداد للامتحانات ومنها تقليل القوة البشرية التي تعمل داخل الكنترولات في الأمور التحضيرية.

وأشاد النائب بجهود الوزارة من حيث متابعة تصنيع الكمامات المطلوبة وتوفير أدوات التعقيم للجان السير، َإضافة إلى توفير كواشف حرارة، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل المدرجات أو اللجان الامتحانية، وتوزيع الكمامات وتعقيم المدرجات والطلاب وكذلك المشرفين، التأكد من تهوية أماكن الامتحانات جيدًا، منع التجمع بين الطلاب في الحرم الجامعية، تنظيم دخول وخروج الطلاب داخل كل لجنة امتحانية.

فايز بركات فيروس كورونا امتحانات الثانوية إحنا أقوي من كورونا

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