بعد اعتماد التنقلات.. 6 توجيهات عاجلة من وزير التنمية المحلية للقيادات الجديدة

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، القيادات المحلية الذين تم تعيينهم وترقيتهم في حركة المحليات الجديدة ببذل أقصى جهد خلال المرحلة الحالية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء في إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة ومنع مخالفات البناء والاهتمام بأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والتراكمات والتعقيم ومتابعة الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين وحل مشكلات المواطنين اليومية وأعمال الرصف والإنارة والتشجير.

وطالب شعراوي، كافة القيادات الجديدة بالتواجد بين المواطنين لسماع مشكلاتهم بصورة دائمة والعمل على حلها، مؤكدًا أن الاستماع لشكاوى المواطنين وسرعة حلها معيار رئيسي في تقييم قيادات الإدارة المحلية للحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وطالب وزير التنمية المحلية، ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن وتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم.

كما أكد شعراوي، أن الوزارة تطبق أعلى مستويات العدالة والشفافية في اختيار وتعيين القيادات وتقوم بتصعيد المتميزين ومحاسبة المقصرين.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة عكفت على دراسة الحركة منذ أسابيع وإجراء تقييم ومتابعة لأداء جميع القيادات المحلية من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء، لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع المحافظين وجميع الأجهزة المعنية لاختيار أفضل العناصر والدفع بها في المناصب القيادية المطلوبة والعمل على تحقيق الرؤية التنموية للدولة في المحافظات والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه شعراوي، المحافظين بضرورة تواجد القيادات المحلية المنقولة والجديدة في المحافظات المنقولة إليها يوم السبت المقبل 6 يونيو 2020 لسرعة تولي مهام عملهم.

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