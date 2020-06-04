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141 رئيس مركز ومدينة وحي.. ننشر ملامح حركة المحليات الجديدة قبل إعلانها

10:19 ص الخميس 04 يونيو 2020
141 رئيس مركز ومدينة وحي.. ننشر ملامح حركة المحليات الجديدة قبل إعلانها

اللواء محمود شعراوي

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن حركة تنقلات قيادات الإدارة المحلية تتضمن حوالي 161 قيادة.

وأضاف شعراوي، في بيان، اليوم الخميس، أن الحركة تضم 13 سكرتيرًا عامًا، و7 سكرتيري عموم مساعدين، و141 رئيس مركز ومدينة وحي (89 رئيس مركز ومدينة – 47 رئيس حي – 5 ندب بديوان عام المحافظة).

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الحركة تضم أيضاً 60 قيادة تم تعيينها ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم 2 لسنة 2019.

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية حركة المحليات الجديدة

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