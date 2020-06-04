أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

سهرة مع "بوشناق" و"الصقلي" على "يوتيوب" وزارة الثقافة

02:00 ص الخميس 04 يونيو 2020
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- مصراوي:

تبث وزارة الثقافة، في التاسعة مساء الخميس 4 يونيو، على قناتها بموقع يوتيوب، سهرة فنية، تضم مجموعة من الأعمال الخالدة لزمن الفن الجميل يؤديها كوكبة من نجوم الغناء والعزف في الوطن العربي هم لطفى بوشناق من تونس، وكريمة الصقلي من المغرب، وعازف العود مدثر أبوالوفا من مصر، وذلك بمصاحبة فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي.

وفي تمام الثامنة والنصف مساءً تتواصل محاضرات ورشة ابدأ حلمك لإعداد الممثل الشامل، وتهدف إلى خلق جيل جديد من المبدعين في مختلف ألوان فنون المسرح.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن عروض المبادرة الإلكترونية "الثقافة بين إيديك".

سهرة فنية وزارة الثقافة عبدالحليم نويرة لطفي بوشناق

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 28615

    عدد المصابين

  • 7350

    عدد المتعافين

  • 1088

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6390085

    عدد المصابين

  • 2771048

    عدد المتعافين

  • 383226

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ترامب: قد لا نحتاج لنشر الجيش لمواجهة الاحتجاجات في الولايات