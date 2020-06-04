سهرة مع "بوشناق" و"الصقلي" على "يوتيوب" وزارة الثقافة

كتب- مصراوي:



تبث وزارة الثقافة، في التاسعة مساء الخميس 4 يونيو، على قناتها بموقع يوتيوب، سهرة فنية، تضم مجموعة من الأعمال الخالدة لزمن الفن الجميل يؤديها كوكبة من نجوم الغناء والعزف في الوطن العربي هم لطفى بوشناق من تونس، وكريمة الصقلي من المغرب، وعازف العود مدثر أبوالوفا من مصر، وذلك بمصاحبة فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي.



وفي تمام الثامنة والنصف مساءً تتواصل محاضرات ورشة ابدأ حلمك لإعداد الممثل الشامل، وتهدف إلى خلق جيل جديد من المبدعين في مختلف ألوان فنون المسرح.



وتأتي هذه الفعاليات ضمن عروض المبادرة الإلكترونية "الثقافة بين إيديك".