تحذير ومناشدة.. رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يوجه مجموعة نصائح لطلاب الثانوية

كتب- محمود مصطفى:

قال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن المناطق أنهت الاستعداد التام لامتحانات الشهادة الثانوية، التي تعقد بشكل نهائي في 21 يونيو الجاري.

وأضاف خليل، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية داخل اللجان، لعدم حدوث أي إصابة بالفيروس، وتم الاكتفاء بوضع 12 طالبًا باللجنة الواحدة.

ووجه رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بعض النصائح لطلاب الشهادة الثانوية، بضرورة استشعار الظرف الحرج الذي يمر به العالم من انتشار لفيروس كورونا، والمذاكرة جيدا، والاستعانة بالله في جميع الأوقات.

وناشد خليل، جميع طلاب الشهادة الثانوية بأن يكونوا على قدر المسئولية، وأن يلتزم كل منهم بالإجراءات الاحترازية، حتى تمر الامتحانات بسلام، دون حدوث أي شيء، مشددًا على أن الأزهر اتخذ كل السبل التي تضمن سلامة الطلاب، طبقاً لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والشيخ صالح عباس وكيل الأزهر.

وتابع رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: يجب على طالب الثانوية الأزهرية أن يراجع المادة جيدا ليلة الامتحان، وأن يتابع نماذج بوكليت وبنك الأسئلة على بوابة الأزهر الإلكترونية، ويعود نفسه على حل الكثير من هذه النماذج، لمعرفة شكل وطريقة الأسئلة التي ترد في الامتحانات.

وأكد: قراءة ورقة الأسئلة بشكل جيد، يساعد الطالب على ترتيب إجاباته وتنظيمها، فضلا عن مراجعة إجابة كل سؤال بعد الفراغ من الإجابات بشكل كامل، هذه الأمور يغفلها بعض الطلاب، رغم أهميتها.

وحذر الشيخ علي خليل، من أن أي محاولة للغش ستواجه بكل حسم، وسيتم إلغاء الامتحانات للطالب المتورط على الفور، مشدداً على أنه لن يتم التهاون في ذلك.

وقال رئيس قطاع المعاهد، إنه سيتم مراعاة التباعد الاجتماعي داخل لجان الشهادة الثانوية، أثناء انعقاد الامتحان الشفوي والتحريري، حتى تمر الامتحان بسلام.