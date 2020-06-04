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بيان جديد من "الأوقاف" حول إعادة فتح المساجد ورفع تعليق الجمع والجماعات

12:38 ص الخميس 04 يونيو 2020
بيان جديد من "الأوقاف" حول إعادة فتح المساجد ورفع تعليق الجمع والجماعات

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

أكدت وزارة الأوقاف، أنها لم ولن تدلٍ بأي معلومات حول تحديد موعد عودة العمل بالمساجد سواء الجمع أو الجماعات.

وأوضحت الأوقاف، في بيان، اليوم الخميس، أنه سيتم اتخاذ القرار في الأمر، كما أعلن بيان مجلس الوزراء في اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وأنها ملتزمة تمام الالتزام بما يصدر عن هذه اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت الوزارة، أنه لم يتم الإدلاء بأي معلومات عن طبيعة ما قدمته الوزارة لمجلس الوزراء، أو ما تم مناقشته بشأن خطتها طالما أن الأمر ما زال قيد الدراسة باللجنة، مشددة على أنه لا يمثلها إلا البيانات الرسمية التي تنشر على موقعها الرسمي أو موقع مجلس الوزراء.

وأكدت وزارة الأوقاف، أهمية تحري الدقة وعدم الانسياق خلف أي تكهنات في هذا الشأن، وسيعلن قرار اللجنة في حينه ويتم نشره على الموقع الرسمي للوزارة، ولا عبرة بغير ذلك.

وأكدت اقتصار نقل صلاة الجمعة المقبلة من الجامع الأزهر الشريف بعدد محدود من العاملين بالمسجد والعاملين، ونقل الجمعة التي تليها من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بعدد محدود نحو 20 من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف.

وزارة الأوقاف إعادة فتح المساجد لجنة إدارة أزمة كورونا فيروس كورونا مجلس الوزراء

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