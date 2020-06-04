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حتى سطح الأرض.. حملات إزالات للعقارات المخالفة في 5 مناطق بالجيزة

12:37 ص الخميس 04 يونيو 2020
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كتب- يوسف عفيفي:

شنت محافظة الجيزة عدة حملات ﻹزالة المباني المخالفة في 5 مدن بأوسيم وبولاق الدكرور والعياط والطالبية، وذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

أوسيم

قاد اللواء أيمن السعيد، رئيس مركز ومدينة أوسيم حملة تنفيذ إزالات للعقارات المخالفة بالوحدة المحلية ببشتيل.

بولاق الدكرور

يواصل حي بولاق التصدي للمباني المخالفة حيث تم إزالة عقارين حتى سطح الأرض بشارع السنترال، وشارع سعد عبدالعال متفرع من شارع ترعة عبدالعال 2 وذلك تحت إشراف عبدالله نور رئيس الحي.

العياط

قاد محمود زين العابدين شنب رئيس مركز ومدينة العياط، تنفيذ قراري إزالة بالبناء على أرض أملاك دولة ولاية الري بمساحة 255 مترا بناحية كفر عمار، وتم القبض على المتهم بمعرفة الشرطة لإحالته للنيابة العسكرية.

الطالبية

استكملت محافظة الجيزة، في إزالات العقارات المخالفة بشارع الإخلاص من ضيف الله بحي الطالبية.

الصف

أجرت المحافظة، حملة إزالات بقرية الودي مركز الصف وتم القبض على ثلاثة أشخاص لحالات المباني اليوميه من خلال مركز شرطة الصف.

محافظة الجيزة إزالة المباني المخالفة أوسيم بولاق الدكرور العياط

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