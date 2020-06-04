500 شخص.. مطار "مرسى علم" لم يطبق قرار إلغاء الحجر الصحي للعائدين لهذا السبب

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار مرسى علم الدولي، إنه لم يطبق حتى الآن قرار إلغاء الحجر الصحي على العائدين من الخارج، بسبب صدور القرار في وقت متأخر من اليوم بعد وصول الرحلات إلى المطار، ونقل الركاب إلى مناطق العزل.

وأضافت المصادر، أن المطار استقبل 3 رحلات دولية لشركة "آير كايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني، إحداهما قادمة من دولة الكويت والاثنين الأخريين من مدينة جدة السعودية، بإجمالي عدد ركاب حوالي 500 مصري ‪ من المتواجدين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأشارت المصادر، إلى أن آخر رحلة وصلت المطار كانت في التاسعة مساءً ولم يكن القرار صدر بعد، وتم تحويل الركاب على الرحلات الثلاثة، إلى مناطق الحجر التي خصصتها الدولة بفنادق مرسى علم، لقضاء مدة العزل المقررة 7 أيام للاطمئنان على سلامتهم من عدوى الإصابة بالفيروس، ومن المتوقع خروجهم جميعا للعودة إلى منازلهم في ظل صدور القرار وخاصة أنهم غير مصابين بالعدوى بعد الفحص عليهم طبيا داخل الحجر الصحي بالمطار.

وقالت المصادر، إنه من المتوقع خلال الساعات القادمة، أن يتم نقل الركاب على طائرات مصر للطيران الراغبين في العودة إلى القاهرة مرة أخرى من مرسى علم.

وكانت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، سمحت للركاب العائدين على الرحلات الاستثنائية، بالمغادرة إلى منازلهم لقضاء العزل الصحي داخل منازلهم وليس في المناطق التي خصصتها الدولة المصرية.

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