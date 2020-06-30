لإنتاج كمامات صحية.. بروتوكول تعاون بين القوى العاملة وشركة المياه بسوهاج

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كتب - يوسف عفيفي:

وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة، على توقيع مديرية القوى العاملة بسوهاج، بروتوكول تعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، لتصنيع وإنتاج كمامات مطابقة للمواصفات للاستعمال الشخصي للأصحاء فقط بمراكز التدريب المهني بسوهاج.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك تنفيذا لمبادرة الوزير، بالاستفادة من مراكز التدريب المهني وورش الخياطة المتطورة الموجودة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، فضلا عن وحدات التدريب المتنقلة، في إنتاج كمامات صحية مطابقة للاشتراطات

وشهد محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي، اليوم الثلاثاء، بديوان عام المحافظة توقيع بروتوكول التعاون بين المديرية والشركة، ويقضي بقيام المديرية بتجهيز ورش التفصيل والخياطة التابعة لها بمراكز التدريب الثابتة والتابعة لها في سوهاج وطهطا والكوثر لتصنيع الكمامات، ويتم الإشراف المشترك على جميع مراحل التصنيع بفريق مدرب بالمراكز.

وقع البروتوكول، الدكتور هشام أحمد أبو زيد مديرية القوى العاملة بسوهاج، واللواء مهندس محمد بدري محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وألزم البروتوكول، الشركة بعمل التعقيم اللازم للكمامات طبقا للشروط الصحية بالمعامل المختصة طرفها، فضلا عن تحمل مكافاة المشرفين والمشاركين من الطرفين في عملية تصنيع وإنتاج الكمامات، والمشاركة بفريق العمل المدرب علي تصنيع الكمامات في هذه المبادرة.

ونص البروتوكول، على أن تحصل المديرية على نسبة 30% من إنتاج الكمامات، وتحصل الشركة على نسبة 70% من الإنتاج مقابل الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها.

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