"مياه أسيوط" تفتتح مركزها السادس لخدمة العملاء بأبو تيج

كتب- محمد عبدالناصر:

افتتح المهندس محمد صلاح عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، مركز خدمة العملاء بمركز أبو تيج أمام الجمهور، والذى يعد المركز السادس لخدمة العملاء الذي تفتتحه الشركة فى الأونة الأخيرة بنطاق المحافظة لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعلن عبدالغفار، في بيان اليوم، أنه تم تجهيز المركز الجديد كباقي المراكز وتدعيمه بأحدث البرامج اللازمة لتقديم أسرع الخدمات للجمهور، كما تم تدعيم المركز من ناحية أخرى بكافة المهمات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا حرصا على سلامة العاملين والجمهور.

وأضافت همت مصطفى، رئيس القطاع التجارى أنه فى ظل تلك الظروف سيتم العمل بالمركز الجديد بمنطقة أبو تيج كباقي المراكز حرصا على سلامة العاملين والعملاء عن طريق قيام العميل بإرسال الأوراق اللازمة لنوعية الخدمة التى يحتاجها على رقم الواتساب الخاصة بالمركز (01210487708)، ليقوم الموظف المختص بمراجعتها والرد على العميل خلال 24 ساعة من إرساله المستندات المطلوبة، وتحديد موعد لقدوم العميل لإتمام الإجراءات اللازمة للخدمة المطلوبة، وتقديم المستندات الأصلية بالمركز.

وشدد مسئولي اللجنة الوقائية على ضرورة مرور العميل بوابة التعقيم الذاتي والسماح لمسئول الأمن بقياس درجة حرارته باستخدام أجهزة الكواشف، مع مراعاة أنه لن يسمح لأي عميل بالدخول دون ارتداء كمامة، على أن يأتى فى الموعد المحدد له مسبقا، تسهيلا لإجراءات إتمام تقديم الخدمة فى أسرع وقت.