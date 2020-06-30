ننشر كراسة شروط حجز 204 قطع أراض سكنية (عمارات) بملوى الجديدة
كتب- محمد عبدالناصر:
بدأت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية طرح كراسات شروط حجز 204 قطع أراضٍ سكنية عمارات، بمساحات مختلفة تتراوح بين 289 م2 و 971 م2، بمدينة ملوى الجديدة.
ووصلت قيمة مقدم الحجز 50 ألف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني "online"، مع وجود نظم تقسيط ميسرة.
وينشر مصراوي كراسة الشروط الخاصة بالحجز ويمكن معرفه الأسعار والمساحات بالتفصيل من خلالها، والتي جاءت على النحو التالي:
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