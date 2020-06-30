الجيزة: إزالة 15 عقارًا مخالفًا بالأحياء و تعديات على أملاك الدولة في العياط

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال محافظ الجيزة أحمد راشد، إنه تم بدء إزالة 15 عقارًا مخالفًا بأحياء الهرم والطالبية والعمرانية والوراق وجنوب الجيزة ومدينة الحوامدية.

وأضاف "راشد" في بيان اليوم الثلاثاء، إن الأعمال شملت إزالة 10 عقارات مخالفة بمنطقة (الإخلاص) بحي الطالبية وتمت إزالتها جزئيا ويجري استكمال إزالتها حتى سطح الأرض، مؤكدًا أنه تم البدء في إزالة برجين مخالفين مكونين من 12 دورا بشارعي (عبدالصمد الجابري) و(عبده خطاب) بين ترعة السيسي والمنصورية بحي الهرم.

وأشار إلى أنه تم استكمال إزالة عقار مخالف بشارع كورنيش النيل بجوار محطة مياه الوراق عبارة عن دور أرضٍ و7 أدوار تمت إزالة 4 أدوار ويجري استكمال الإزالة، كما تمت إزالة عقار مخالف بشارع مستجد من شارع (الرشاح) المنيب بحي جنوب الجيزة وإزالة عقار مخالف بمنطقة أرض البيبسي بحي العمرانية، بالإضافة إلى استكمال إزالة برج مخالف مكون من 13 طابقا بشارع الرشاح بمدينة الحوامدية.

وأوضح أنه تمت إزالة فيلا مقامة بالمخالفة على مساحة 200 م بقرية العزيزية بمركز ومدينة البدرشين، كما تم إزالة 4 حالات تعدٍ على أراضي أملاك دولة بمساحة 212 متر بناحية قرية السعودية بمركز العياط.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كل الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع، مشدداً على عدم الاكتفاء بإزالة المخالفات بل وضبط المخالف لكي ينال الجزاء القانوني.

يذكر أن محافظة الجيزة تشهد موجة شديدة لإزالة العقارات المخالفة سواء التي تم بناؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التي تقع على أراضي أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.