بعد توزيعهم إجبارياً.. أطباء التكليف يطالبون السيسي بالتدخل

كتب - أحمد جمعة:

ناشد أطباء التكليف دفعة مارس 2020، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل لحل أزمتهم التي امتدت لشهور.

يأتي ذلك في أعقاب قرار وزارة الصحة بتكليف قرابة 7 آلاف طبيب، والذين امتنعوا عن التسجيل خلال الفترة الماضية، كممارس عام بمستشفيات وزارة الصحة طبقا لاحتياجاتها في إطار خطتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لمدة عامين على أن يتم السماح لمن يرغب للتقدم للزمالة المصرية في مختلف التخصصات بعد عام من العمل الفعلي.

وطالب الأطباء في بيان اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالتدخل لإنهاء هذه الأزمة: "كلنا ثقة في قدرته على إنهائها فورا".

وقال البيان: "وردنا نية عدد كبير من شباب أطباء تكليف مارس 2020، إلغاء رخصة مزاولة المهنة وعدم ممارستهم مهنة الطب اعتراضا على قرار وزيرة الصحة المفاجئ لتسجيلهم عنوة على نظام تكليف ورغبات لم يختاروها".

وناشد البيان كل أطباء تكليف مارس 2020 بالتريث بخصوص أي خطوة تخص إلغاء مزاولة المهنة.

وأضاف البيان أنه بمجرد إلغاء نظام التكليف المستحدث سيقوم الأطباء بالتسجيل فورا في التكليف.