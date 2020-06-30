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سفير العراق لمدبولي: إنجازات مصر التنموية مصدر فخر للعرب

07:18 م الثلاثاء 30 يونيو 2020
سفير العراق لمدبولي: إنجازات مصر التنموية مصدر فخر للعرب

السفير دكتور أحمد نايف الدليمي

كتب - محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السفير دكتور أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق لدى مصر.

ونقل الديلمي، تحيات رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، إلى الدكتور مصطفى مدبولى، معرباً عن تطلع العراق لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين الجانبين فى أقرب فرصة ممكنة، من أجل تعزيز جوانب التعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف المجالات، لا سيما وأن العراق يولى اهتماماً كبيرا بالتعاون مع الشقيقة الكبرى مصر.

وأثنى سفير العراق على ما حققته مصر من إنجازات تنموية على مختلف الأصعدة، وفى فترة زمنية وجيزة، مؤكداً أن ما حققته مصر فى المجال الاقتصادى، وتنفيذ المشروعات الكبرى يعد مصدر فخر للعرب جميعاً.

وأشاد الدليمي بتعامل الحكومة المصرية مع أزمة جائحة كورونا، مؤكداً تطلع العراق للاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال بروتوكولات علاج الكورونا، وفى إنشاء المستشفيات الميدانية.

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن تقدير مصر للعراق الشقيق شعباً وحكومة، مؤكداً أن توجيهات الرئيس السيسى واضحة فى تقديم كل الدعم للعراق الشقيق، خاصة فى هذه الظروف الصعبة التى تتعلق بجائحة كورونا، ومن ثم فمصر ترحب بتقديم كل خبراتها للعراق فى هذا المجال.

وأضاف أن الحكومة المصرية تتطلع لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق فى أقرب وقت يتم الاتفاق عليه، معرباً عن ثقته فى أن الاجتماعات القادمة سوف تشهد دفع التعاون فى كل المجالات ذات الأولوية لشعبى البلدين.

أحمد نايف الدليمي مصطفى مدبولي مجلس الوزراء إنجازات مصر التنموية

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