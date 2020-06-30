ستاذ بالأزهر لأئمة الهند: أصحاب دعوة الحاكمية أفسدوا عقول الشباب

كتب - محمود مصطفى:

أكد الدكتور محمد فيصل الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، أن الدعوات التي تهدف إلى غسل عقول الشباب، مستندة على المفاهيم المغلوطة لبعض النصوص الشرعية، كإطلاق تكفير المجتمعات المسلمة بمصطلح الحاكمية استدلالًا بقوله تعالي " أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ"، ويرونّ أن تحكيم بشر لبشر كفر، يوجب قتل من يفعل ذلك.

جاء ذلك خلال محاضرته لأئمة الهند عن تفنيد مفهوم الحاكمية، بدورتهم التدريبية التى تعقدها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر عبر فيديو كونفرانس، ضمن جهودها لصقل خبرات أئمة العالم الإسلامى لنشر الفكر الوسطي وتفنيد الأفكار المتطرفة، من خلال شرح واف، وتفنيد لتلك الأفكار المتطرفة على يد علماء ومشايخ الأزهر الشريف.

وحذر من هذا الفهم المغلوط لمثل هذا النص الكريم، لأنه لم يعتمد على منهج سليم عند فهمه، بل أخرج النص من سياقه السليم تبعا لهواه.

وقال: إن أصحاب دعوة الحاكمية أفسدوا عقول الشباب وأثمرت دعوتهم الباطلة القتل والتفجير، ما يستوجب أن نكون حريصين كل الحرص عند محاولة فهم النصوص الشرعية، واتباع مناهج المفسرين المعتبرين، والتى تحث على عدم الخروج عن القواعد العامة لفهم النص من خلال السياق العام الذى جاء فيه وسابقه ولاحقه، وتفنيد كل مايُعرض علي عقولنا من أفكار من شأنها أن تهدد مجتمعاتنا.

واختتم الدكتور فيصل المحاضرة بضرورة التأكيد على الحذر من هؤلاء المغالين الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهم فى الحقيقه أبعد من هذا، والدليل ما أحدثوه فى مجتمعاتهم من خراب وتدمير.