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مصادر بالطيران: تركيا طلبت تأجيل استئناف الرحلات بين البلدين لأغسطس المقبل

05:31 م الثلاثاء 30 يونيو 2020
مصادر بالطيران: تركيا طلبت تأجيل استئناف الرحلات بين البلدين لأغسطس المقبل

وزارة الطيران المدني

كتب - محمد عبيد:

قالت مصادر بقطاع الطيران المدني، الثلاثاء، إن السلطات التركية طلبت تأجيل عودة الرحلات لمدة شهر على أن تبدأ في أغسطس المقبل بدلا من يوليو، وذلك وفقا للظروف التي تشهدها دول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت المصادر، أن السلطات التركية لم ترفض تسيير رحلات جوية بين البلدين .

وأشارت المصادر إلى أنه وفقا لجداول التشغيل بين البلدين، فإن الرحلات الجوية معلقة حتى أغسطس سواء للطيران المصري أو التركي.

وقالت إن جداول تشغيل الرحلات خلال الموسم الصيفي تم اعتمادها وفقا للشركات التي تقدمت بها، مشيرة إلى أن المطارات المصرية تستأنف العمل غدا بشكل رسمي بعد فترة تعليق حوالي 3 شهور.

يذكر أن وزارة الطيران المدني تستأنف غدا الأربعاء، الحركة الجوية المنتظمة إلى جميع المطارات المصرية، بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، ومن المتوقع أن تكون نسبة تشغيل الرحلات الجوية تصل إلى 30% مع بداية التشغيل، على أن تزيد تدريجيا لتصل إلى 50% مع نهاية العام الجاري.

وزارة الطيران المدني تركيا فيروس كورونا رحلات جوية

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