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"4 من مصر".. الصحة العالمية تنشر قائمة بتجارب لقاحات كورونا

05:05 م الثلاثاء 30 يونيو 2020
"4 من مصر".. الصحة العالمية تنشر قائمة بتجارب لقاحات كورونا

ارشيفية

كتب - أحمد جمعة:

نشرت منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، قائمة بالتجارب التي تعكف عليها مراكز الأبحاث والجامعات عبر العالم لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقسّمت المنظمة، القائمة، إلى مجموعتين، تضم الأولى 17 لقاحاً مرشحاً في مرحلة التقييم السريري، وعلى رأسها اللقاح الذي تعكف جامعة أكسفورد على تطويره، وكذلك لقاح معهد ووهان البيولوجي بالصين، فضلًا عن اللقاح المحتمل الذي يعمل على تطويره باحثون في جامعة "إمبيريال كوليدج" بلندن.

أما المجموعة الثانية، فتضم 132 لقاحاً مرشحاً في مرحلة التقييم قبل السريري، ومن بينها تجارب لـ 4 لقاحات يعكف المركز القومي للبحوث على تطويرها.

وقبل أيام أفادت منظمة الصحة العالمية، أن اللقاح المرشح الذي تطوره جامعة أكسفورد وشركة "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا هو "على الأرجح" اللقاح الرائد والأكثر تقدما في العالم حاليا.

وأوضح تسمية سواميناثان كبير علماء المنظمة، أن لقاح شركة "مودرنا" مرشح أيضا، مضيفا أنه "ليس بعيدا" عن مرحلة التقدم التي وصل إليها لقاح "أسترازينيكا".

وأضافت أن المنظمة تجري حاليا مفاوضات مع عدد من الشركات الصينية المصنّعة للأدوية بشأن لقاحات محتملة لـ"كوفيد-19".

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