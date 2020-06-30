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بالصور.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات في حي الهرم

04:57 م الثلاثاء 30 يونيو 2020
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

شن حي الهرم، برئاسة اللواء دكتور خالد عصر رئيس الحي، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بشارع الصفا و المروة وحمد ياسين والطوابق.

وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. بحسب بيان.

ويأتي ذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة المستمرة ووقف أي مخالفات ورفع الإشغالات.

حملات ازالة ازالة الاشغالات حي الهرم

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