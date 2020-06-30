خاص| أول تحرك من البيئة بشأن ظهور تماسيح في ترعة المريوطية

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر بوزارة البيئة عن أول تحرك للوزارة بشأن ظهور تماسيح في ترعة المريوطية.

وقال المصدر، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إنه تم التوجيه بتشكيل لجنة من قبل المختصين لمعاينة الترعة على الطبيعة للتأكد من وجود التماسيح والتعامل معها حال وجودها.

وأشار المصدر، إلى أنه حتى الآن لا تتوافر لدى الوزارة أي معلومات حول وجود تماسيح في ترعة المريوطية.

ورصدت عدسة مصراوي في الفيديو التالي ظهور تماسيح في ترعة المريوطية بالجيزة.