مدير مستشفى النجيلة يعلن عودة استقبال المرضى السبت المقبل

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور محمد أبوطالب، مدير مستشفى النجيلة بمطروح، عودة المستشفى لاستقبال المرضى بداية من السبت المقبل، بعد عودته كمستشفى تخصصي وإلغاء عمله كمستشفى عزل.

وقال "أبوطالب" في بيان اليوم الثلاثاء، إنه سيتم إجراء الكشف على المرضى في جميع التخصصات بقسم العيادات الخارجية بالمستشفى صباح السبت، كما سيتم استقبال الحالات الحرجة بقسم الطوارئ وبقسم الاستقبال طوال اليوم.

وأوضح أنه منذ إعلان انتهاء العزل بمستشفى النجيلة وخروج آخر حالة مصابة بفيروس كورونا من المستشفى، بدأت إدارة المستشفى في متابعة عملية التعقيم العميق لجميع أقسام وعيادات وطرقات وغرف المستشفى وقسم الإدارة والاستقبال ومعامل التحاليل والحمامات وغرف الأشعة، وتعقيم كافة الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للكشف على المرضى وتم التخلص من النفايات بشكل آمن، مؤكدا أن التعقيم يتم يوميا ومستمر حتى يوم الخميس.

وشدد على أنه سيعمل جاهدا لتوفير كافة التخصصات بالمستشفى، ليوفر على المرضى مشقة السفر للمحافظات الأخرى من أجل تلقي العلاج بالإضافة إلى ضمان تأدية خدمات مميزة لأبناء النجيلة خاصة، وأبناء مطروح عامة.

وأوضح أن مستشفى النجيلة يمتلك طاقمًا طبياً متميزًا من أطباء وتمريض وفنيين، بالإضافة إلى الأجهزة الطبية مع العمل على توفير أي احتياجات بالمستشفى تضمن توفير خدمات مميزة للمرضى.

وأشار أن مستشفى النجيلة افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2017 ليكون أول مستشفى مركزي يخدم مدن مطروح الغربية والقطاع الغربي ونجحت خلال عامين ونصف في توفير خدمات صحية مميزة، لافتا إلى اختياره ليكون أول مستشفى عزل صحي لمصابي فيروس كورونا بعد انتشار الفيروس في العالم وخلال 5 أشهر تم علاج العديد من مصابي فيروس كورونا كأكبر مستشفى يحقق نسبة شفاء بين المرضى.

وتقدم "أبوطالب" بالشكر للدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح على ثقته باختياره مديرًا لمستشفى النجيلة خلفًا للدكتور محمد علي الذي تولى منصب وكيل مديرية مطروح، لافتا إلى أنه سيتم العمل على استكمال النجاحات التي حققها المستشفى لخدمة أبناء مطروح.