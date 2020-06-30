قبل بدء توزيعها غدًا على البطاقات التموينية.. ننشر الصور الأولى للكمامات القماش

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم طرح الكمامات على البطاقات التموينية اختياريًّا للمواطنين للصرف اعتباراً من 1 يوليو 2020، بحد أقصى 2 كمامة لكل بطاقة تموينية، وإن طرح الكمامات سيكون بشكل تدريجي ومرحلي في ضوء معدل التوريد من المصانع لمخازن شركتي الجملة "العامة/ المصرية"، على أن يبدأ التوزيع في اليوم الأول بواقع 250 ألف كمامة، وتزداد تدريجيًّا، لتصل بنهاية الشهر إلى 19 مليون كمامة.

وحصل "مصراوي" على صور الكمامة القماش التي سيتم توزيعها على بطاقات التموين، غدًا الأربعاء.

كانت وزارة التموين قد أكدت أنه انطلاقاً من حرص الدولة والحكومة المصرية على صحة أو سلامة المواطنين لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وفى ضوء موافقة مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالشراء بالأمر المباشر للكمامات الواقية من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد، جاءت تحركات وجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة المصرية للشراء الموحد والمصنعين للكمامات، حيث تم التوصل إلى اتفاق من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد؛ لاختيار أفضل المواصفات الفنية لتوفير الكمامات الواقية بالأسعار والكميات المناسبة لصالح وزارة التموين.

وأكد الدكتور المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن توفير الكمامات الواقية أصبح ضرورة ملحة، لذا كان من الواجب أن يتم وضع مقترح صرف الكمامات على البطاقات التموينية موضع التنفيذ؛ للاستفادة من كفاءة وفاعلية البطاقة التموينية في توزيع السلع الأساسية والاستراتيجية على أكبر عدد من المواطنين إذ يواجد بقاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من 64 مليون مستفيد، فضلاً عن امتلاك الوزارة أكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكل أنحاء الجمهورية.

وأوضح المصيلحي أن الأسعار التي تم التوصل إليها جاءت بعد دراسة دقيقة ومتأنية للعديد من العروض والبدائل المطروحة على اللجان المختصة بالهيئة المصرية للشراء الموحد وبعد التفاوض تم التوصل إلى اتفاق بين الهيئة والموردين على توريد الكمامات بسعر 8.5 للمستهلك النهائي، وجار الاتفاق على توريد أنواع أخرى مع المحافظة على الجودة وبسعر يتراوح من 6 إلى 10 جنيهات، مع التأكيد أن كل الأصناف تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة والموضوعة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ولضمان توفير الكمامات بأسعار تناسب كل الفئات والطبقات والشرائح المستفيدة من البطاقات التموينية.