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بنسبة 90% .. التعليم تعتمد نتيجة العينة العشوائية لإنجليزي الثانوية العامة

12:25 م الثلاثاء 30 يونيو 2020
بنسبة 90% .. التعليم تعتمد نتيجة العينة العشوائية لإنجليزي الثانوية العامة

الدكتور طارق شوقي وزير التربية التعليم

كتب- أسامة علي:

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة اللغة الإنجليزية كلغة أولى بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019 /2020 (الدور الأول).

وقال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الإنجليزية، البالغ عددها 23 ألفا و457 ورقة، أسفرت عن نجاح 21152 طالب بنسبة نجاح 90.2%.

وأضاف حجازى أن 4982 طالبا (بنسبة 23.55% من إجمالي العينة العشوائية) حصلوا على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% وهى أكثر من النسبة المخصصة فى المنحنى الاعتدالى لنتائج الامتحانات للطلاب المتميزين، فضلاً عن حصول 149 طالب على الدرجات النهائية.

كما حصل 4857 طالب (بنسبة 22.96% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 4300 طالب/طالبة (بنسبة 20.33% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80% وعليه يعتد بنموذج الإجابة، ويستمر التقدير وفق هذا النموذج.

طارق شوقي الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم مادة اللغة الإنجليزية امتحانات الثانوية العامة

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