السيسي: التاريخ سيتوقف كثيرًا أمام ثورة 30 يونيو المجيدة

كتب- محمد سامي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التاريخ سيتوقف كثيرا أمام ثورة 30 يونيو المجيدة، وستظل حية في ذاكرة كل الأجيال، بما رسخته من مبادئ العزة والكرامة والوطنية والحفاظ على هوية مصر الأصيلة من الاختطاف.

وأضاف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وفي العيد السابع لثورتنا المجيدة، أؤكد أننا أمة صنعت التاريخ وما زالت تصنعه في شتى الميادين وتلهم الإنسانية بما تحققه، وأجدد العهد على المضي في معركتنا الشريفة في العمل والبناء ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية بنفس العزم والإصرار".

حفظ الله مصر وشعبها وكل عام وأنتم بخير