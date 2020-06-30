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دار الإفتاء: جماعة الإخوان الإرهابية هم خوارج العصر وأعداء مصر

11:17 ص الثلاثاء 30 يونيو 2020
دار الإفتاء: جماعة الإخوان الإرهابية هم خوارج العصر وأعداء مصر

دار الإفتاء المصرية

قالت دار الإفتاء المصرية، إن جماعة الإخوان الإرهابية هم خوارج العصر وأعداء مصر الذين نشروا الدمار والخراب في البلاد باسم إقامة الدين، فمنذ نشأتهم لم يقدموا أي منجز حضاري يخدم وطنهم أو دينهم.

وكتبت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "والله بيننا وبينهم، وجند مصر في مواجهتهم وسهام الحق في نحورهم، ولينصرن الله مصر وشعبها وجيشها وشرطتها، وسيحفظ الله بحفظه أمن مصر وأمانها و أرضها وسماءها ولو كره الحاقدون من جماعة الإخوان، راعية البغي وداعمة الضلال".

دار الإفتاء جماعة الإخوان الإرهابية خوارج العصر

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