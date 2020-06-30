البيئة: ظهور القرش الحوتي خلال عملية تنظيف قاع البحر بطابا

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن محميات أبوجالوم بجنوب سيناء رصدت القرش الحوتي أثناء حملة تنظيف قاع البحر الأحمر بمدينة طابا ضمن مبادرة وزارة البيئة تحت رعاية رئيس الجمهورية اتحضر للأخضر بالتنسيق مع المحافظة وغرفة الغوص والأنشطة البحرية وكافة الجهات المعنية.

وأكدت وزيرة البيئة، أن ظهور القرش الحوتي يعد استجابة جديدة للحياة البحرية لما يحدث من تضافر الجهود للتنظيف قاع البحر وحمايته للحفاظ على التنوع البيولوجي مع قلة الأنشطة البشرية في البحر الأحمر ، متوجهة بالشكر لجميع المشاركين بالحملة من العاملين بالغوص والسياحة البيئية بمدينة طابا على جهودهم لحماية البيئة والتنوع البيولوجي.

وأوضحت فؤاد، أن حملة تنظيف قاع البحر بمدينة طابا استمرت لمدة ثلاث أيام في الفترة من ٢٦ إلى ٢٩ يونيو الجاري تم خلالها تنظيف مناطق الشاطيء وقاع البحر وأماكن الغوص.

وأشارت ياسمين فؤاد، إلى أن الحملة أسفرت عن رفع مخلفات تقدر كميتها بحوالي ٤ أطنان تقريباً تنوعت بين إطارات سيارات، وقطع حديدية وألواح صاج، ومواسير بلاستيكية، وأسلاك كهرباء، وشمسيات شواطيء وخيوط وشباك الصيد، وأشجار كبيرة، وأعمدة معدنية، وأكياس وأكواب بلاستيكية وزجاجية وهي مخلفات تركتها النوة البحرية بشهر مارس الماضي خلال إعصار التنين الذي تعرضت له البلاد.

واعرب المشاركومن في الحملة عن سعادتهم بالمشاركة في حماية الحياة البحرية والتنوع البيولوجي مما مكنهم بالاستمتاع ورؤية القرش الحوتي وهو ما اعتبروه الجائزة الحقيقية لما قاموا به من أعمال نظافة لقاع البحر الأحمر.