وزير الإسكان يوجه ببدء إجراءات اعتماد المخطط الاستراتيجى للساحل الشمالي الغربي

كتب- محمد عبدالناصر:

وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق العمرانية، بالسير في إجراءات اعتماد المخطط الاستراتيجى للساحل الشمالي الغربي، والعرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، و اعتماد المخططات التفصيلية للمناطق ذات الأولوية.

يأتي ذلك خلال اجتماع عقده وزير الإسكان، لمتابعة مشروع تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربى، والتي صدر لها القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضي فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربي بإجمالي مساحة 707234.50 فدان تقريبًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، بحضور قيادات الوزارة والهيئة.

كما وجه وزير الإسكان، بتشكيل اللجان المختصة، وعقد اللقاءات مع المستثمرين والملاك، بصفة دورية، وفقًا لجداول زمنية يتم الاتفاق عليها معهم، وذلك للإسراع بتنمية الساحل الشمالى الغربى، وكذا عقد اجتماع أسبوعى لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنمية الساحل الشمالى الغربى، وحل مشاكل المستثمرين.

وكلف الوزير بإعداد واعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة رأس الحكمة الجديدة، كمدينة سياحية عالمية متكاملة، وواحدة من مدن الجيل الرابع، التى تنفذها الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.​