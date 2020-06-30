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"قومي المرأة" ينعى الناقدة السنيمائية والصحفية نعمةالله حسين

12:37 ص الثلاثاء 30 يونيو 2020
"قومي المرأة" ينعى الناقدة السنيمائية والصحفية نعمةالله حسين

نعمة الله حسين

كتبت- نور العمروسي:


ينعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الناقدة السنيمائية والصحفية "نعمة الله حسين" التي وافتها المنية.

وأعربت مرسي عن عميق حزنها لوفاة الناقدة السنيمائية والصحفية المصرية نعمة الله حسين، التي تعتبر من أهم النقاد في السينما المصرية، والتي أولت اهتمامًا كبيرًا للسينما العالمية خاصة السينما الفرنسية وأصدرت عددًا من الكتب في النقد السينمائي.

ويعرب المجلس القومي للمرأة عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، سائلين الله عز وجل أن يلهم أهلها وأصدقائها الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جناته.

نعمة الله حسين المجلس القومي للمرأة مايا مرسي

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