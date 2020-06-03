لجنة مكافحة كورونا: عودة تجارب "هيدروكسي كلوروكين" عالميًا انتصار للبروتوكول المصري

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة جيهان العسال، أستاذ الأمراض الصدرية وعضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، إنه تم تحديث البروتوكول المصري لعلاج فيروس كورونا والاستغناء عن عقار التامفلو بسبب انتهاء موسم الأنفلونزا مع استمرار بقاء علاج الهيدروكسي كلوروكين.

وأشارت العسال، في ندوة عبر الإنترنت اليوم، إلى أن منظمة الصحة العالمية تراجعت عن قرارها بتعليق التجارب السريرية على عقار "هيدروكسي كلوروكين" مما يعتبر انتصارا للبروتوكول المصري الذي وضعته اللجنة العلمية.

وأكدت العسال، أن العقار حقق نتائج جيدة في الحالات البسيطة والمتوسطة كما أنه لم تظهر منه أي آثار جانبية أو مضاعفات.​