"عمر هاشم" يلقي خطبة الجمعة المقبلة من الجامع الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

يلقي الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، خطبة الجمعة المقبلة، بالجامع الأزهر الشريف.

ومن المقرر أن تؤدى صلاة الجمعة المقبلة بالجامع الأزهر الشريف، بحضور عدد محدود من المصلين، بناء على التنسيق الذي تم بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وينقل التلفزيون المصري والإذاعة، على الهواء مباشرة، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، لأحد القراء المعتمدين بالإذاعة المصرية.

وتؤدى صلاة الجمعة بعد المقبلة، من مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه بالقاهرة.​