رئيس الحجر الزراعي: تصدير أكثر من 4 آلاف طن عنب

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع معدل تصدير محصول العنب بعد تجاوز أسبوعه الأول في التصدير، مضيفًا أن تحديد الدول الأكثر استيرادًا يتضح نهاية الموسم.

وقال العطار، لمصراوي، اليوم الأربعاء، إن معدل التصدير تجاوز الـ4 آلاف طن.

وأضاف رئيس الحجر الزراعي، أن الوزارة تطبق نظام التتبع والتقصي بداية من المزارع حتى مفارش التعبئة بالموانئ والمطارات المختلفة، لافتًا إلى أن الحجر الزراعي يسعى لفتح أسواق جديدة أمام العنب المصري.

وأشار إلي أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية تزيد عن 3 ملايين و600 ألف طن لكافة دول العالم.

وبجسب آخر تقرير صادر عن وزارة الزراعة، سجلت الموالح ما يقرب من 1.4 مليون طن محتلة المركز الأول، يليها محصول البطاطس بـ525 ألف طن، ومحصول البصل بـ220 ألف طن، و20 ألف طن لمحصول الفرولة.