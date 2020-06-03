محافظ القاهرة يوجه بسرعة إزالة المخلفات بنطاق شجرة مريم
كتب- محمد نصار:
وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، المهندس إبراهيم صابر، نائب المنطقة الشرقية، بتفقد اوضاع المنطقة الواقعة بنطاق شجرة مريم والتنسبق مع الهيئة العامة لنظافه وتجميل القاهرة ومسئولي وزارة البيئة.
وأطلع نائب المنطقة الشرقية، محافظ القاهرة، على الجهود المبذولة حيث تم رفع أنقاض أعمال حفر لتوصيل الصرف الصحي بالمنطقة بمعرفة هيئة النظافة، وسيتم البدء في أعمال ترميم ورصف للمنطقة المحيطة فور انتهاء مشروع الصرف الصحي.
كما تجري المتابعة المستمرة للحفاظ على القيمة الحضارية لهذه المنطقة التاريخية.
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