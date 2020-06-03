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"لا عجز في الأدوية".. رئيس حي العمرانية يتفقد مستشفى الصدر والإدارة الصحية

09:36 م الأربعاء 03 يونيو 2020
"لا عجز في الأدوية".. رئيس حي العمرانية يتفقد مستشفى الصدر والإدارة الصحية

فيروس كورونا

كتب- يوسف عفيفي:

تفقد محمد نور الدين، رئيس حي العمرانية، والإدارات المعنية بالحي، مستشفى صدر العمرانية وإدارة صحة العمرانية.

وتبين خلال الجولة تواجد قافلة طبية بسيارة متحركة متوفر بها كافة الأدوية التي تسلم للحالات المخالطة للمصابين بفيروس كورونا المستجد ولا يوجد أي عجز بالأدوية.

كما تم المرور على مستشفى صدر العمرانية بحضور مدير المستشفى والتأكد من توافر كافة المستلزمات والخدمات الطبية التي تقدم لحالات العزل بالمستشفى واستمرار العمل.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتفعيل قرارات الدولة والمرور على المستشفيات للتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والتزام فريق العمل الطبي بالتواجد وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.​

مستشفى صدر العمرانية محمد نور الدين فيروس كورونا كوفيد 19

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